Inter forte su Cavani: l’idea economica per convincere il Matador al trasferimento in nerazzurro

L’Inter punta con decisione su Edinson Cavani. Il Matador è in scadenza di contrato con il Paris Saint Germain, club che dopo l’acquisto a titolo definitivo di Mauro Icardi non reputa più necessario lavorare sul rinnovo del contratto dell’uruguaiano, top player pronto a liberarsi a costo zero. Paris Saint-Germain v Club Brugge KV: Group A – UEFA Champions League “Cavani è un’opportunità, ma dire che oggi che ci stiamo pensando seriamente è una bugia” aveva sottolineato, in dribbling, il… continua a leggere sul sito di riferimento