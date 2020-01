Inter, Gabigol in Premier o ancora al Flamengo? C’è una sola strada aperta: il punto

Il prestito al Flamengo e ufficialmente scaduto, ma secondo La Gazzetta dello Sport la pista che conduce al club brasiliano è l’unica che continua a rimanere in piedi, mentre quelle che arrivano dalla Premier League sono solo voci di mercato per ora non concrete. “Per lui abbondano le proposte da mezza Europa e l’Inter sta facendo la sua corsa a fari spenti, pronta ad accenderli al momento opportuno” si legge sul quotidiano sportivo milanese, secondo il quale quella dell’attaccante classe ’96… continua a leggere sul sito di riferimento