Inter, Godin accusa: “Esposti fino alla fine, hanno tirato la corda. Non so quando giocheremo”

​Diego Godin, esperto centrale dell’​Inter che dopo la quarantena obbligatoria ha fatto ritorno a Montevideo, è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di ESPN. Le parole di Godin non sono banali e, anzi, sono piuttosto severe pensando al modo in cui il calcio italiano ha gestito inizialmente l’emergenza Coronavirus. Queste le parole dell’uruguaiano: “Siamo rimasti esposti fino all’ultimo momento: hanno continuato a tirare la corda per vedere se potessimo continuare a giocare, fino a… continua a leggere sul sito di riferimento