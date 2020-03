Inter, Godin è vicino all’addio. Per il difensore futuro in Premier

​In casa Inter, visto lo stop forzato di tutte le attività a causa della pandemia coronavirus, non si può non pensare al mercato che verrà, nonostante ci sia ancora incertezza sia sulla data di fine di questa stagione, sia sull’inizio della prossima. Ma con il campionato svolto fin qui, che vede l’Inter al terzo posto dietro Lazio e Juve, ha permesso di tracciare un bilancio per decidere quali giocatori possono partire e quali restare ad Appiano Gentile. Nella prima categoria rientra di certo… continua a leggere sul sito di riferimento