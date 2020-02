​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Samir Handanovic non ha preso parte alla gara vinta dall​’Inter contro il Milan. Il portiere è stato sostituito da Daniele Padelli, autore quest’ultimo di una prestazione non certamente memorabile. Handanovic ha subito un infortunio alla mano sinistra, ma non è ancora guarito. Il portiere sloveno, dopo avere saltato la partita contro l’Udinese, è rimasto a guardare…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Inter, Handanovic non è ancora guarito: i nerazzurri hanno bloccato un nuovo portiere proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento