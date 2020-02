Inter, i dubbi di Conte: Eriksen verso l’esordio dall’inizio. Chi in attacco al posto di Lautaro?

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! La squalifica di Lautaro Martinez obbliga Antonio Conte a studiare nuove alternative per l’attacco. Attenzione a Sebastiano Esposito, che insidia Alexis Sanchez per una maglia da titolare alla Dacia Arena contro l’Udinese. Secondo il Corriere dello Sport, il Niño Maravilla visto in coppa è apparso ancora a corto di condizione e Conte potrebbe scegliere di inserirlo nel… continua a leggere sul sito di riferimento