Inter, i nerazzurri non mollano la presa su Morata: una contropartita sblocca la trattativa con l’Atletico?

Con la concreta possibilità di perdere Lautaro Martinez in estate (l’argentino è sempre nel mirino del Barcellona), in casa Inter la dirigenza è al lavoro sul mercato alla ricerca di un possibile sostituto nel caso in cui l’argentino fosse ceduto: tra i nomi in ballo ci sarebbe anche quello di Alvaro Morata. Secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport quello del centravanti dell’Atletico Madrid sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico nerazzurro Conte che in passato ha… continua a leggere sul sito di riferimento