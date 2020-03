Inter, il Bayern frena per Perisic: uno scambio di prestigio può cambiare le cose

Quello che verrà sarà un mercato nettamente diverso rispetto a quelli passati. Lo sa bene anche l’Inter, investita come tutti gli altri club dall’emergenza coronavirus che impatterà in maniera pesante su tutto il sistema economico e, a cascata, anche su quello calcistico. Ma il club nerazzurro ha anche qualche asso nella manica: i giocatori in prestito. In primis Mauro Icardi, attaccante ora al Paris Saint-Germain ma che dovrebbe tornare a Milano a meno di sorprese dell’ultima ora. Subito dopo… continua a leggere sul sito di riferimento