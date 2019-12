Inter, il Chelsea non vuole dare Alonso a Conte: la risposta dei Blues sa di rappresaglia

​Il 2019 sta ormai per volgere al termine, è stato un anno importante per l’​Inter che sotto la gestione di Antonio Conte è finalmente riuscita a tornare a competere in campionato, competizione nella quale si trovano ora al rimo posto, a pari merito con la rivale storica Juventus. Questo non basta però ai neroazzurri che nel 2020 vogliono tornare a vincere: il campionato è alla portata, ma la società dovrà fare un piccolo sforzo anche sul mercato per poter assicurare innesti di qualità al… continua a leggere sul sito di riferimento