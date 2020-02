​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Brutte notizie per l’​Inter: secondo quanto riportato oggi da Sportmediaset il PSG non sarebbe intenzionato a riscattare ​Mauro Icardi. L’attaccante argentino, passato in estate in prestito ai parigini, dopo un ottimo inizio di stagione è calato drasticamente, tanto che il club francese non sarebbe più così certo di riconfermarlo per la prossima stagione. Nemmeno lo…

L’articolo Inter, il PSG ci ha ripensato: non riscatterà Icardi, l’ombra della Juve sull’argentino proviene da Notiziedi.

