Inter, indiscrezioni sulla nuova maglia: tutti i dettagli – FOTO

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! L’​Inter è in piena lotta per la conquista dello Scudetto con Juventus e Lazio, rendendo entusiasmante la seconda parte di stagione. In più, i nerazzurri si giocano la finale di Coppa Italia e sono in corsa per la vittoria dell’Europa League. Se la squadra di Antonio Conte pensa esclusivamente al presente, c’è chi in società sta già riflettendo sul futuro. Non solo per… continua a leggere sul sito di riferimento