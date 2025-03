Inter, infortunio per Lautaro Martinez: quando torna l’attaccante nerazzurro

(Adnkronos) – Inter in ansia per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino si è fermato per infortunio alla vigilia del match di Champions League contro il Feyenoord, in programma martedì 11 marzo e valido per il ritorno degli ottavi di finale, ed è da considerare in dubbio per la sfida di San Siro. Problema muscolare per il centravanti nerazzurro, che ha riportato un affaticamento nel finale dell’ultima partita di campionato contro il Monza.

Difficile immaginare Lautaro titolare contro il Feyenoord. Inzaghi dovrà con ogni probabilità rinunciare al suo bomber, con l’argentino che è in dubbio anche per il prossimo match di Serie A, un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto, contro l’Atalanta, in programma domenica 16 marzo. Probabile rivedere Lautaro nella successiva partita di campionato contro l’Udinese, il prossimo 30 marzo.