Inter, infortunio Stefano Sensi: l’esito degli esami strumentali

Distrazione del bicipite femorale destro. Questo l’esito degli esami strumentali effettuati dal centrocampista nerazzurro Stefano Sensi. L’ex Sassuolo si è fermato questa mattina durante l’allenamento di squadra. Ennesimo stop per il calciatore che arriva già da uno stop di circa un mese per un problema al piede e già al termine del 2019 lamentava qualche fastidio muscolare. Conte dovrà rinunciare al calciatore sicuramente per la sfida contro la Sampdoria, in programma domenica. Le condizioni… continua a leggere sul sito di riferimento