sabato, 14 Febbraio , 26

“Arbitro è il miglior giocatore dell’Inter”, l’espulsione di Kalulu fa il giro del mondo

(Adnkronos) - "Il miglior giocatore dell'Inter è stato...

Ucraina, Zelensky: “Trump chiede concessioni a noi ma non a Putin”

(Adnkronos) - Donald Trump chiede 'solo' all'Ucraina e...

Ciclone di San Valentino si allontana ma il maltempo non molla l’Italia, allerta gialla in 11 regioni oggi

(Adnkronos) - Nonostante il ciclone di San Valentino...

Ue-Usa, Meloni ‘pontiera’ ad Addis Abeba: “Unire e non dividere”

(Adnkronos) - Ad Addis Abeba, dove l'Italia rilancia...
inter-juventus-3-2-tra-i-veleni,-chivu-vola-a-+8-sul-milan
Inter-Juventus 3-2 tra i veleni, Chivu vola a +8 sul Milan

Inter-Juventus 3-2 tra i veleni, Chivu vola a +8 sul Milan

DALL'ITALIA E DAL MONDOInter-Juventus 3-2 tra i veleni, Chivu vola a +8 sul Milan
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Inter batte la Juventus nel big match della 25esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 14 febbraio, i nerazzurri hanno superato i bianconeri a San Siro 3-2 al termine di una partita ricca di episodi e ribaltoni, con veementi proteste bianconere contro l’arbitro La Penna. A decidere la partita l’autogol di Cambiaso al 17′, la rete di Esposito al 76′ e quella di Zielinski al 90′. Nel mezzo il doppio momentaneo pari bianconeri firmato Cambiaso al 26′ e Locatelli all’83’. Decisiva per indirizzare il match la contestatissima espulsione, per doppia ammonizione, di Kalulu al 42′ 

Con questa vittoria la squadra di Chivu sale a 61 punti in classifica, tornando così a +8 sul Milan secondo, ma con una partita da recuperare contro il Como. Rimane invece ferma al quarto posto a quota 46 la Juve di Spalletti. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà il Como, mentre l’Inter volerà a Lecce. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.