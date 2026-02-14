inter-juventus-3-2-tra-i-veleni,-chivu-vola-a-+8-sul-milan

(Adnkronos) – L’Inter batte la Juventus nel big match della 25esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 14 febbraio, i nerazzurri hanno superato i bianconeri a San Siro 3-2 al termine di una partita ricca di episodi e ribaltoni, con veementi proteste bianconere contro l’arbitro La Penna. A decidere la partita l’autogol di Cambiaso al 17′, la rete di Esposito al 76′ e quella di Zielinski al 90′. Nel mezzo il doppio momentaneo pari bianconeri firmato Cambiaso al 26′ e Locatelli all’83’. Decisiva per indirizzare il match la contestatissima espulsione, per doppia ammonizione, di Kalulu al 42′

Con questa vittoria la squadra di Chivu sale a 61 punti in classifica, tornando così a +8 sul Milan secondo, ma con una partita da recuperare contro il Como. Rimane invece ferma al quarto posto a quota 46 la Juve di Spalletti.

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà il Como, mentre l’Inter volerà a Lecce.