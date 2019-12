Inter-Kulusevski, c’è la possibile svolta: summit in casa Atalanta, la decisione sul futuro

​I segnali dell’interesse nerazzurro nei confronti di Dejan Kulusevski non sono mancati fin qui, Marotta non si è mai nascosto, ma ora si registra una possibile svolta destinata a far sorridere l’Inter e Antonio Conte. Il giocatore milita nel Parma ma il suo cartellino è di proprietà dell’​Atalanta, martedì scorso è andato in scena un incontro proprio in casa del club bergamasco: l’idea della Dea, spiega FCInterNews, sarebbe quella di lasciar partire il giocatore già nel mese di gennaio a… continua a leggere sul sito di riferimento