Inter, La Russa: “Godo per lo scudetto di cartone”

Ignazio La Russa festeggia il ventesimo scudetto dell’Inter. La società nerazzurra celebra la seconda stella, considerando anche il titolo 2006 ricevuto a tavolino durante calciopoli. Il cosiddetto ‘scudetto di cartone’, ricordato ieri anche dai tifosi del Milan nel derby vinto dai nerazzurri, “mi fa godere, quanto mi fa godere. E’ lo scudetto che ci inorgoglisce di più perché sancisce che noi eravamo gli unici di quelli in testa a non aver imbrogliato”, dice La Russa a Un Giorno da Pecora. L’Inter nel 2006 ricevette lo scudetto revocato alla Juventus, condannata nei procedimenti della giustizia sportiva. Solo qualche anno più tardi, l’allora procuratore federale Palazzi accusò l’Inter di condotte illecite che, se non fosse intervenuta la prescrizione, avrebbero portato a procedimenti sportivi con il rischio concreto di durissime sanzioni per la società milanese.

Intanto, La Russa festeggia e pensa al futuro. Chi vorrebbe all’Inter l’anno prossimo? “Quello che mi piace di più è Dybala, per lui farei pazzie, mi piace tantissimo”, dice il presidente del Senato. “Dybala spesso infortunato? Andrebbe bene anche se giocasse la metà delle partite”, aggiunge. Dybala è il cardine della Roma che difficilmente si priverà dell’argentino se non per un’offerta folle che con ogni probabilità sarebbe fuori dalla portata dell’Inter, destinata a muoversi con particolare attenzione sul mercato.