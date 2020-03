Inter, l’agente di Lautaro: “Le big lo seguono. Real e Barça? Molti non dormirebbero la notte”

Lautaro Martinez è riuscito ad affermarsi definitivamente in Serie A con la maglia dell’​Inter, da rivelazione si è trasformato in certezza accanto a Lukaku e, come logico che sia, grandi club lo hanno messo nel mirino. Beto Yaqué, agente dello stesso Lautaro, ha parlato a Radio Del Plata soffermandosi sull’interesse suscitato dal proprio assistito. Queste le parole del procuratore: “Si dice che lo vogliano Barcellona e Real Madrid, ma per lui è come non stia succedendo nulla. Altri non… continua a leggere sul sito di riferimento