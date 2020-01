Inter, Lautaro Martinez: “Vogliamo continuare a stare lì sopra. Vi spiego qual è il nostro segreto”

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, questa sera dopo la vittoria (con tanto di gol) al “San Paolo” contro il Napoli.

Il segreto è che siamo sempre uniti, anche fuori dal campo. Stiamo facendo bene per i tifosi, per il mister e per tutti. Ci auguriamo di continuare così. Pensiamo al nostro lavoro, cerchiamo solo di migliorare, di fare quello che l’allenatore ci chiede, di vincere tutte le partite per essere lì sopra. Pensiamo una partita per volta. Se somiglio ad Aguero? E’ un grande attaccante. Il mio futuro? Penso all’Inter, sono molto felice qui, contento e orgoglioso di indossare questa maglia.