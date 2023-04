Inter-Lazio 0-1, e a Napoli (pronta a festeggiare) cala il silenzio

ROMA – A Napoli tutto era pronto per i grandi festeggiamenti del pomeriggio, visto che quasi tutti davano per scontata la tanto attesa certezza aritmetica sulla vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Da un lato, Napoli-Salernitana, dall’altra Inter-Lazio a Milano. A Napoli, dove lo scudetto manca da 33 anni, erano tutti pronti a festeggiare. E invece in un attimo è tornato tutto in forse.

LA CITTÀ PRONTA A FESTEGGIARE DA STAMATTINA

Passate da poco le 13, d’improvviso Napoli spegne l’audio della pre-festa. Perché a Milano, contro l’Inter, ha segnato la Lazio. Felipe Anderson. Finisse così – 0-1 – il Napoli non potrebbe festeggiare oggi. Niente aritmetica. Appuntamento spostato al turno infrasettimanale: Udinese-Napoli. Dal mattino, invece, la colonna sonora di Napoli è stata un’unica trombetta diffusa, qualche clacson delle auto che passano e degli scooter verso lo stadio Maradona. In attesa che Napoli-Salernitana vidimasse lo scudetto. E invece. Ora non resta che aspettare con il fiato sospeso.

