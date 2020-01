Inter, Lukaku: “Conte è un leader: che fortuna averlo con noi! Intesa con Lautaro? Perfetta”

​L’​Inter si è imposta con il risultato di 1-3 sul Napoli. Romelu Lukaku ha realizzato una doppietta portandosi a quota 14 goal in campionato. Numeri eccezionali per il belga, alla sua prima stagione nel campionato italiano di Serie A. L’ex centravanti del Manchester United, comprensibilmente raggiante dopo il successo allo stadio San Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone al termine del match. Ecco le sue parole: Quanto è importante avere un allenatore come Antonio Conte? “È… continua a leggere sul sito di riferimento