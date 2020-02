Inter, Madonna: “Tre grandi acquisti, ma un grosso rimpianto! Conte può dar fastidio alla Juve”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Antonio Madonna, giornalista e opinionista di fede nerazzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a 90min Italia soffermandosi, tra le altre cose, sul momento dell’​Inter e sulla lotta per la conquista dello scudetto. Ecco le sue parole: Cosa pensi del mercato dell’Inter? Hai qualche rimpianto? “Young, Moses ed Eriksen sono grandi acquisti soprattutto il… continua a leggere sul sito di riferimento