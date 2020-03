Inter, Marotta: “Chiamati tutti a un alto senso di responsabilità, sono vicino a ciascuno di voi”

​Mentre tutti i massimi organismi internazionali sono alle prese con la revisione dei calendari e con il rinvio di tutte le grandi manifestazioni sportive, la Lega di Serie A (riunita oggi in videoconferenza) e la Figc studiano come affrontare la situazione e provano a programmare una ripartenza con il nodo stipendi e le modalità di contenimento delle perdite sul tavolo. In quest’ottica si può leggere il messaggio lanciato dall’amministratore dell’​Inter Beppe Marotta all’Associazione italiana… continua a leggere sul sito di riferimento