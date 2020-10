Inter, Marotta: “Chiaro errore non concesso. C’è un vuoto normativo nel VAR”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al rigore non concesso ai nerazzurri nel match pareggiato contro il Parma. Di seguito le sue parole.

Marotta: “Vuoto normativo nel VAR. Quello è rigore netto”

Non voglio creare alibi, ma fatta questa premessa è doveroso esprimere la considerazione sulle valutazioni e sugli arbitraggi avuti. E’ l’unico strumento che abbiamo. Purtroppo c’è un vuoto normativo e regolamentare: il VAR interviene solo in caso di estremo errore dell’arbitro, ma non dobbiamo vedere un susseguirsi di decisioni sbagliate. C’è un palese ed evidente rigore per noi. O l’arbitro presta più attenzione o il VAR deve essere utilizzato. Se lo si usa solo parzialmente si creano situazioni di disagio che incidono sul risultato. Poi la prestazione non è stata delle più belle e ne parla il mister, ma dopo sei partite faccio questa analisi.

