Inter, Marotta: “Conte? Credo non ci saranno cambiamenti. Dall’esterno arrivano mine”

A margine della sfida di Serie A tra Inter e Torino ha parlato Giuseppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, e lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni sul momento della squadra e sulle voci relative al futuro: FC Internazionale v SK Rapid Wien – UEFA Europa League Round of 32: Second Leg Eriksen e Skriniar sono bocciature? “Assolutamente no, meglio di Conte nessuno può decidere. Ci sono valutazioni sue ed è giusto fare turn over anche per le condizioni… continua a leggere sul sito di riferimento