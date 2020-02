Inter, Marotta: “Coppa Italia un obiettivo concreto! Champions League? La ciliegina”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! L’amministratore delegato dell’​Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, a pochi minuti dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli, per fare il punto in casa nerazzurra. “Sicuramente la Coppa Italia è un obiettivo, l’Inter vuole dare il meglio in ogni competizione. Dare il meglio vuol dire arrivare in finale. L’Inter arriva con la… continua a leggere sul sito di riferimento