Mentre il Milan ha continuato la sua marcia in vetta, il sorteggio di Zurigo ci dirà quali saranno gli avversari dell’Italia nelle eliminatorie Mondiali. Girone a cinque perchè gli azzurri sono teste di serie. E speriamo di essere fortunati. Tornando alla capolista, la vittoria di Marassi non è stata molto tranquilla. E’ vero che Tonelli ha salvato sulla linea una palla di Rebic e che il vantaggio di Kessie è sembrato risicato fin quando Castillejo, appena entrato, non ha raddoppiato. E tuttavia la Samp, svegliatasi tardi, ha riaperto la partita con Ekdal che poi ha sfiorato il pareggio in extremis.

L’articolo INTER MIGLIOR ATTACCO MA IL MILAN CAPOLISTA NON SI FERMA PIU’ proviene da Notiziedi.

