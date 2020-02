​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter, del Milan e della Serie A! Già cominciato il toto-formazione in vista del derby di domani sera tra Inter e Milan. A San Siro si affronteranno due squadre con diverse ambizioni, vista la corsa scudetto dei nerazzurri e quella per una qualificazione in Champions League rossonera. Ma il derby di Milano non serve solo a centrare i propri obiettivi o stabilire la supremazia cittadina, tra…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Inter-Milan, derby del bilancio: quanto vale per i due club proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento