Inter-Milan, ore 20.45: la probabile formazione e le possibili scelte di Antonio Conte

Impegno interno per l’Inter che nella 23esima giornata di campionato affronterà il Milan nel sentitissimo derby della Madonnina. Questa la probabile formazione dei nerazzurri. A difendere la porta nerazzurra dovrebbe essere Padelli ma attenzione al possibile recupero last-minute di Handanovic: chi scenderà in campo dal primo minuto sarà in dubbio fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio. In difesa mister Conte potrà contare sui cosiddetti titolarissimi: il trio difensivo sarà formato da… continua a leggere sul sito di riferimento