Inter-Milan, ore 20.45: la probabile formazione e le possibili scelte di Stefano Pioli

Impegno in trasferta per il Milan che nella 23esima giornata affronterà l’Inter nell’atteso derby della Madonnina. Questa la probabile formazione dei rossoneri. A difendere la porta rossonera sarà Donnarumma. Per il giovane estremo difensore si tratta della 23esima presenza stagionale tra tutte le competizioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sugli esterni spazio per Conti sulla destra e per Theo Hernandez sul lato opposto, nel mezzo la coppia formata da Musacchio e capitan Romagnoli. . …. continua a leggere sul sito di riferimento