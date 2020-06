Inter, Moratti su Lautaro: “L’intenzione è quella di trattenerlo. Certo, tutti vorrebbero giocare con Messi…”

Non passa giorno che non si parli di questo affare. Lautaro Martinez al Barcellona, un’ipotesi concreta, un trasferimento possibile, del quale ha voluto parlare Massimo Moratti, ex patron dell’Inter, in un’intervista a Cadena Ser Catalunya: “L’intenzione dell’Inter è quella di trattenere Lautaro.” SS Lazio v FC Internazionale – Serie A “È un calciatore con un grande potenziale, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, che è molto a suo agio all’Inter, e dall’offerta del Barcellona…. continua a leggere sul sito di riferimento