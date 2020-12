Inter-Napoli 1-0: decide Lukaku su rigore, espulso Insigne

I nerazzurri soffrono ma superano gli azzurri, che prima perdono Mertens per infortunio e poi Insigne per un’espulsione. Il Milan in testa alla classifica adesso è a un punto

