Inter-Napoli, arbitra Massa: i precedenti con il fischietto ligure

Inter-Napoli di mercoledì sera, big match del turno infrasettimanale, sarà diretto dall’arbitro Davide Massa di Imperia: i precedenti con il fischietto ligure.

Inter-Napoli, i precedenti con Massa

L’arbitro ligure ha diretto 18 confronti in serie A degli azzurri. Precedenti favorevoli con 13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo match diretto risale alla prima giornata del campionato 2019/20, con la vittoria di Firenze sulla Fiorentina per 3-4. Non una gara semplicissima dal punto di vista arbitrale. La gara più recente in cui Massa ha incrociato il Napoli, comunque, non è questa ma lo scontro in Coppa Italia contro la Lazio a fine gennaio, nei quarti di finale. Vittoria azzurra per 1-0 con rete di Insigne. Con l’Inter l’unico precedente risale proprio ad un match di Coppa: quarti di finale 2014-15, vinsero i partenopei 1-0 con una rete nel recupero di Higuain.

