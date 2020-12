Il Napoli riparte in campionato da una trasferta molto complessa in casa dell’Inter. I nerazzurri vengono da un’eliminazione bruciante in Champions League e vorranno certamente rifarsi trovando una certa continuità in campionato. Dopo il pareggio del Milan, gli uomini di Conte sono appollaiati insieme al Napoli al secondo posto con gli stessi punti sul campo degli azzurri di Gattuso. La gara verrà giocata questa sera alle ore 20.45 in un San Siro vuoto. L’ultimo scontro tra le due squadre ebbe luogo a fine luglio e fu 2-0 per l‘Inter che poi terminò il campionato ad un solo punto dalla Juventus. Ecco dove vedere il Napoli in tv e in streaming.

LEGGI QUI LE ULTIME SULLE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER E NAPOLI

Inter-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta tv. La gara sarà trasmessa ovviamente in esclusiva su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canale 202). La telecronaca sarà affidata al duo storico Fabio Caressa-Beppe Bergomi. Chiaramente saranno anche attivi i soliti servizi streaming per poter visionare la gara tramite l’applicazione di Sky Go, scaricabile su ogni dispositivo mobile ma utilizzabile solo tramite abbonamento mensile all’emittente. Stesso discorso valido per Now Tv, il servizio on demand di Sky che permette di vedere numerosi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti agli utenti. Sarà messa a disposizione anche una diretta testuale qui sul sito di Calcionapoli1926.it.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Inter-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento