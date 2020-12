Inter-Napoli, il commento della società azzurra: “Sconfitta inspiegabile, ora testa alla Lazio”

Inter-Napoli termina con il risultato di 1-0. I nerazzurri sono riusciti a spuntarla grazie alla rete siglata da Lukaku su calcio di rigore e alle parate prodigiose di Samir Handanovic. Segue il commento della società azzurra.

Il commento della SSC Napoli

La SSC Napoli ha così commentato, sul proprio sito ufficiale, la sconfitta azzurra contro l’Inter:

“Il Napoli perde a San Siro contro i nerazzurri per 1-0. Una sconfitta inspiegabile tecnicamente e razionalmente, e ascrivibile alle strane congiunture che appartengono al mondo del pallone. Gli azzurri tengono il campo con padronanza, mette in difficoltà l’Inter, crea almeno quattro occasioni da goal clamorose. Perde in virtù di un calcio di rigore, nell’unica volta che la squadra di Conte è stata pericolosa. Una delusione difficile da metabolizzare, anche alla luce della prestazione di qualità e carattere offerta dagli uomini di Gattuso. Domenica si riparte dall’Olimpico, contro la Lazio, sperando che la fortuna stavolta non sia avversa”.

