“Inter-Napoli, manca al minuto 88 il secondo giallo a Skriniar per questo intervento su Lozano, in netto anticipo sul difensore di Conte: non interrompe alcuna potenziale azione pericolosa, ma il giallo per imperizia ci stava”. Lo scrive la pagina twitter “Errori arbitrali” e sono parole, queste, che in termini di regolamento non fanno una piega. Così come dimostra la foto in allegato, Massa ha arbitrato a senso unico. Beninteso, il rigore su Darmian è sacrosanto. Per il resto, si potrebbe discutere per molto tempo.

Skriniar doveva essere espulso per somma di ammonizioni, così come Brozovic, più volte graziato prima di essere rilevato da Antonio Conte in luogo di Sensi (che poi, in un certo senso, ha deciso il match con il tiro rimpallato che ha messo Darmian davanti ad Ospina).

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato

The post Inter-Napoli, manca un rosso clamoroso a Skriniar (e a Brozovic), ecco la foto-sequenza shock! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento