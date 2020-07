Inter-Napoli: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni

La 37esima giornata di Serie A vede in programma il big match di San Siro tra Inter e Napoli: i nerazzurri vogliono blindare il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus, mentre la quadra di Gennaro Gattuso vuole continuare il buon momento di forma in attesa dell’impegno di Champions League contro il Barcellona. Vediamo i dettagli del match in programma martedì sera alle 21.45. Dove e quando si gioca Inter-Napoli si giocherà martedì 28 giugno 2020 allo stadio San Siro di Milano a… continua a leggere sul sito di riferimento