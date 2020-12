Inter-Napoli, tattica e panchina lunga: le armi di Conte e Gattuso – La Repubblica

Oggi alle 20.45 scenderanno allo stadio Giuseppe Meazza Inter e Napoli. Si sfideranno due tecnici diversi ma simili, soprattutto per le armi a disposizione come sottolinea La Repubblica.

Di seguito l’estratto de La Repubblica:

Per entrambi, oltre alla grinta c’è di più: duelleranno con le armi della tattica e della gestione della panchina, potendo contare su rose folte, le più complete insieme a quella della Juve. L’Inter ha il miglior attacco della Serie A ed è specialista nelle rimonte nel finale. Il Napoli ha la miglior differenza reti della Serie A ed è andato a segno per sei volte con le teoriche seconde linee, subentrate a gara in corso. Chissà se anche oggi a decidere il risultato sarà la seconda partita, quella che comincia a metà del secondo tempo, in cui vince chi sa giocarsi meglio le cinque sostituzioni