Inter, nessuno positivo al Coronavirus. Ora i nerazzurri potranno uscire di nuovo da casa

​Arriva una buona notizia in casa ​Inter: i nerazzurri termineranno oggi il periodo di isolamento domiciliare forzato imposto dalla lega e dalla società dopo i casi di positività al Coronavirus riscontrati nei calciatori juventini Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala nei giorni successivi al debry d’Italia giocato a Torino lo scorso 8 marzo. Nessuno dei calciatori nerazzurri ha manifestato sintomi da Covid-19, ma in linea con l’interruzione dell’attività calcistica imposta in Italia,… continua a leggere sul sito di riferimento