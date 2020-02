​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Nelle ultime ore di mercato l’Inter ha provato a regalarsi un nuovo attaccante, ma senza riuscirci. Con Olivier Giroud bloccato dal Chelsea (che non ha trovato un sostituto per rimpiazzare il francese), i nerazzurri hanno sondato l’ipotesi di un ritorno di Goran Pandev e Andrea Pinamonti, a cui si sono aggiunte le idee Islam Slimani, Fernando Llorente e Simone Zaza. …

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Inter, non solo Pandev: altro sondaggio in casa Genoa. Il retroscena sulla giornata di ieri proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento