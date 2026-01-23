venerdì, 23 Gennaio , 26

Frosinone, 15enne trovato morto in un dirupo con la bicicletta: ipotesi incidente

(Adnkronos) - Un 15enne di Torre Cajetani, in...

Inter-Pisa, rigore per i nerazzurri. Poi Chivu chiede un rosso: proteste a San Siro

(Adnkronos) - Calcio di rigore e proteste in...

Iran, Trump vuole rimpatriare oppositori e attivisti Lgbtq

Iran, Trump vuole rimpatriare oppositori e attivisti Lgbtq

Femminicidio Anguillara, da autopsia Federica Torzullo dubbi sul racconto di Carlomagno

(Adnkronos) - I dubbi su quanto raccontato da...
Inter, nuova maglia contro il Pisa in onore di… Milano Cortina 2026

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Nuova maglia per l’Inter contro il Pisa. In occasione della 22esima giornata di Serie A, oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri indossano il quarto kit della loro stagione, dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che nei prossimi giorni vedranno come tedofori anche l’allenatore Cristian Chivu e il vicepresidente Javier Zanetti. La maglia, divisa tra nero e un blu acceso, con l’arancione a colorare le strisce laterali e lo sponsor, con dettagli a far intravedere la sagoma di una montagna. 

Per la prima volta nella storia Nike appare su una maglia da calcio con il logo Nike ACG, nell’incontro tra pallone e sport outdoor. Insieme al quarto kit verrà lanciata inoltre una nuova collezione che si ispira proprio ad ambiente e abbigliamento tecnico da montagna. 

 

