Inter, occhi puntati su Vertonghen e Kumbulla: Marotta al lavoro sulla difesa del futuro

Il difensore del Tottenham Jan Vertonghen e Marash Kumbulla, classe 2000 dell’Hellas Verona, sono i due calciatori che l’Inter ha messo nel mirino per rinforzare la difesa. Da una parte la gioventù e il futuro, dall’altra l’esperienza per puntare più in alto anche in Europa: l’offensiva è già partita ma Marotta dovrà superare una concorrenza agguerrita, soprattutto in Inghilterra. Udinese Calcio v Hellas Verona – Serie A Per quanto riguarda l’albanese del Verona Kumbulla, la Gazzetta dello… continua a leggere sul sito di riferimento