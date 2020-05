Inter, occhi sul talento del PSV che ha battuto il record di Ronaldo: i dettagli

L’Inter ha messo gli occhi su Mohammed Ihattaren, centrocampista classe 2002 di proprietà del PSV Eindhoven. Nonostante la giovane età, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama calcistico mondiale. L’ostacolo per i nerazzurri porta il nome di Mino Raiola. L’agente ha fatto sapere al club olandese che non spingerà per la cessione del suo assistito, ritenendo opportuno completare il percorso di crescita al PSV e poi spiccare il volo verso i maggiori campionati d’Europa…. continua a leggere sul sito di riferimento