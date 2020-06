Inter, parla Conte: “Soddisfatto della reazione contro il Parma. Siamo assetati di punti”

Alla vigilia della sfida contro il Brescia, Antonio Conte ha presentato la gara ai microfoni di Inter TV. Il tecnico nerazzurro, squalificato in occasione della partita contro il Parma – vinta in extremis grazie ad una rete di Bastoni, entrato a gara in corso – vuole dare continuità di risultati, anche per rimanere in scia di Lazio e Juventus, provando ad approfittare di qualsiasi passo falso delle due avversarie per il titolo. Queste le sue parole ai microfoni della tv nerazzurra. “Dobbiamo… continua a leggere sul sito di riferimento