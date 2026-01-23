venerdì, 23 Gennaio , 26

Frosinone, 15enne trovato morto in un dirupo con la bicicletta: ipotesi incidente

(Adnkronos) - Un 15enne di Torre Cajetani, in...

Iran, Trump vuole rimpatriare oppositori e attivisti Lgbtq

(Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump vuole...

Femminicidio Anguillara, da autopsia Federica Torzullo dubbi sul racconto di Carlomagno

(Adnkronos) - I dubbi su quanto raccontato da...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 23 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...
inter-pisa,-rigore-per-i-nerazzurri.-poi-chivu-chiede-un-rosso:-proteste-a-san-siro
Inter-Pisa, rigore per i nerazzurri. Poi Chivu chiede un rosso: proteste a San Siro

Inter-Pisa, rigore per i nerazzurri. Poi Chivu chiede un rosso: proteste a San Siro

DALL'ITALIA E DAL MONDOInter-Pisa, rigore per i nerazzurri. Poi Chivu chiede un rosso: proteste a San Siro
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Calcio di rigore e proteste in Inter-Pisa. Nella partita di oggi, venerdì 23 gennaio, valida per la 22esima giornata di Serie A, un episodio arbitrale ha permesso alla squadra di Chivu di accorciare le distanze contro i toscani, portandosi sul momentaneo 1-2 a San Siro dopo il clamoroso doppio vantaggio firmato Moreo, facendo partire così la propria rimonta. Ma cos’è successo? 

L’episodio che cambia l’inerzia del match arriva al 37′ del primo tempo. Dimarco calcia da fuori e trova la bella parata di Scuffet, poi la difesa del Pisa spazza ma il pallone finisce nei piedi di Carlos Augusto, che si coordina e tira di destro, trovando però la scomposta opposizione di Tramoni. L’attaccante toscano colpisce il pallone con il braccio, aperto e ﻿in posizione innaturale, dopo che la sfera era carambolata anche sul petto del giocatore. L’arbitro Marcenaro non ha dubbi e indica il dischetto, decisione poi confermata dopo il check del Var, tra le proteste dei calciatori e della panchina del Pisa, con Gilardino anche ammonito nel caos. 

Ancora polemiche sul finale di primo tempo, quando Pio Esposito, autore pochi minuti prima del terzo gol nerazzurro, viene buttato a terra dopo un contrasto con un avversario. L’Inter chiede il cartellino rosso e la conseguente espulsione, il direttore di gara aspetta indicazioni e alla fine fa riprendere il gioco. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.