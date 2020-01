Inter più British: assalto a Eriksen e Giroud, tempi e cifre delle due trattative

​A gennaio l’Inter di Antonio Conte sarà un po’ più British. Questa la definizione che dà La Gazzetta dello Sport tra le pagine della sua edizione odierna, concentrandosi sul mercato nerazzurro in entrata che vede ora come obiettivi principali Christian Eriksen e Olivier Giroud. Non è detto serva un blitz londinese nelle prossime ore per chiudere la trattativa per Eriksen – assicura la rosea -. Ed è probabile che per il centrocampista danese le ore calde siano quelle della prossima settimana…. continua a leggere sul sito di riferimento