Inter, prime parole per Young: “Sensazione fantastica. Vinceremo ancora, sono qui per questo”

Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! L’​Inter ha ufficializzato l’acquisto di Ashley Young dal Manchester United, un rinforzo di esperienza per Antonio Conte, in vista del girone di ritorno che partirà domani. L’ex capitano dei Red Devils ha parlato a Inter TV, soffermandosi sulle impressioni di questa prima giornata nerazzurra. Queste le parole di Young: “È stata una bellissima giornata per me”. 🎙️ |… continua a leggere sul sito di riferimento