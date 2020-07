Inter, problemi per Moses che salterà il Bologna: il report ufficiale

Brutte notizie in arrivo dall’infermeria per l’Inter in vista della partita di campionato contro il Bologna in programma domenica: mister Conte per la gara contro gli emiliani dovrà fare a meno di Victor Moses causa infortunio. Come annunciato dal club nerazzurro sul proprio sito e sulle pagine social della società con una breve nota, l’esterno destro nigeriano domenica non sarà della partita per via di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediato nel secondo tempo… continua a leggere sul sito di riferimento