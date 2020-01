Inter, proposto lo scambio Politano-Spinazzola: la risposta della Roma

Il calciomercato invernale è ufficialmente cominciato e le squadre di Serie A stanno correndo ai ripari per prepararsi al meglio alla seconda parte di stagione. Pochi ma sostanziali i ritocchi delle big del campionato italiano. L’​​Inter​ segue con molta attenzione le situazioni riguardanti Arturo Vidal e Olivier Giroud per rinforzare centrocampo e attacco. Le operazioni della dirigenza nerazzurra, però, saranno anche in uscita. Sulla lista degli esuberi, e di conseguenza prossima alla… continua a leggere sul sito di riferimento