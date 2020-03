Inter, Radu ma non solo: occhi sullo Sporting per il portiere del futuro

Nonostante lo stop forzato causa pandemia coronavirus anche per l’Inter è tempo di bilanci e ragionamenti di mercato, anche “grazie” alla consapevolezza che la prossima sarà una sessione di calciomercato al risparmio vista la crisi economica che si appresta ad attanagliare tutto il sistema calcio. E per quanto riguarda un ruolo in particolare il club nerazzurro, almeno per la prossima stagione, sembra già essere arrivato a dama. Anche il prossimo campionato vedrà in porta Samir Handanovic con… continua a leggere sul sito di riferimento