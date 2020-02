L’Inter dovrà sciogliere il rebus legato a Lautaro Martinez, questa sera out per squalifica in Europa League e continuamente accostato a numerosi top club europei in vista della prossima stagione, su tutti il Barcellona, il Real Madrid e il Manchester City. Dalle parti di Milano non vogliono farsi trovare impreparati e Beppe Marotta studia le strategie per rimpiazzare l’eventuale addio dell’argentino. Come verificato da FcInterNews.it, il primo nome in cima alla lista dei nerazzurri è quello…

L’articolo Inter, rebus Lautaro: le strategie di Marotta per rimpiazzare il Toro, due nomi in pole proviene da Notiziedi.

